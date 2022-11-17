Какие правила пересечения польской границы на автобусе?

Какие документы нужны для пересечения польской границы на автобусе?

Будь то вынужденное пересечение границы или запланированное, нужно помнить, что на пропускном пункте есть правила, и их нужно соблюдать. Rubikon подготовил для вас рекомендации по пересечению границы с Польшей во время военного положения.

Основные правила и ограничения

Тут важно понимать, отправляетесь вы в страну как беженец или как иностранец, планирующий поездку. С 24 февраля 2022 года разрешено выехать женщинам и детям в Польшу по любым документам, которые могут подтвердить личность. Если в самом начале вас могли пропустить совсем без документов, сейчас же пытаются этот момент контролировать. Но при пересечении такого рода вы получаете статус беженца. Легальное пребывание в Польше может длиться до 18 месяцев.

Если въезд не предполагает защиту от военных действий, вам нужно иметь при себе биометрический паспорт, документы на ребенка в возрасте до 16 лет, если вы едете с ним. Также сейчас не нужны бумаги для ваших животных, это процедура упразднена.

Украинский пограничный пункт

Для пересечения украинской границы нужны те же бумаги, что и для въезда в Польшу. Если вы мужчина, который хочет пересечь украинский пропускной пункт, вам нужно иметь при себе:

1. Документы, подтверждающие отсрочку от призыва.

2. Документы, которые подтверждают, что вы студент ВУЗ или ПТУ.

3. Документы преподавателя ПТУ, это должно быть обязательно основное место работы и ставка должна быть 0,75 минимум.

4. «Белый билет».

5. Если вы папа троих и больше детей, которые не достигли совершеннолетия. Для подтверждения нужно иметь при себе свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство многодетного отца, свидетельство о бракосочетании с мамой детей или свидетельство о разводе.

6. Документы папы усыновителя или опекуна ребенка с особенностями.

7. Документы папы, у которого ребенок тяжело болен. Для этого нужна справка под номером 157-1/о, свидетельство о рождении ребенка, разрешение на выезд от органов опеки.

8. Документы усыновителя, опекуна, приемного отца, у которого дети до 18 лет.

9. Документы на инвалидность под номером 157-1/о, свидетельство, которое подтверждает инвалидность.

10. Документы мужчины, который ухаживает за женой или ее родителями, своими родителями или детьми, если они не могут сами себе этот уход обеспечить. Для этого нужны документы, подтверждающие родство и справки под номером 080-4/о или 080-2/о.

11. Опекуны с инвалидностью, которых суд признал недееспособными.

12. Если у вас жена или один из родителей с 1 или 2 группой инвалидности, вам нужно иметь при себе свидетельство, которое подтверждает родственные связи, документ подтверждающий инвалидность, справки под номером 157-1/о, а для второй группы 080-4/о или 080-2/о.

Также из Украины могут выехать родственники погибших воинов АТО.





Пропускной пункт Украина — Польша

На данным момент работают 8 автомобильных, 1 пешеходный и несколько железнодорожных пунктов. Но во время военного положения каждый из них имеет свои условия и ограничения. Легковушки могут ездить через все пункты в обе стороны, грузовики через 6, грузовики выше 7,5 тонны — через 4, пеший переход можно осуществить через пропускной пункт во Львовской области. Но если вы едете на автобусе от компании Rubikon, можете не переживать на этот счет.





Как пересечь польскую границу во время войны

Основное условие — иметь при себе документы, которые подтверждают вашу личность. Кроме того, необходимо иметь документы на ребенка, входить в список, кому можно выезжать за пределы Украины, если вы мужчина.





Рекомендации

Старайтесь собрать все нужные документы, перед тем как покупать билеты, чтобы вы не зависели от временного промежутка. Во время поездки на границе ведите себя спокойно, оперативно реагируйте на просьбы или замечания пограничников на украинской и польской стороне. В любом случае наши водители смогут вас скорректировать или подсказать что-то.

Документы, которые нужно иметь при себе, если вы не беженец

Если вы просто решили посетить Польшу, при себе обязательно иметь:

1. Паспорт или ID паспорт, или биометрический загранпаспорт. 2. Свидетельство о рождении ребенка, если едете с ним. 3. Справки от медкомиссии, если есть на то причины.

Сейчас проезд в Польшу максимально упрощен, но советуем мониторить актуальные обновления насчет пересечения границы.