Почему большинство людей выбирает онлайн курсы?

Это вовсе не удивительно, поскольку много людей из-за пандемии и военных действий потеряли свою постоянную работу, и часто трудиться могут только дистанционно. А для этого нужно освоить новую профессию.





ТОП-5 причин почему абитуриенты выбирают обучение онлайн

1. Студенты не могут добираться до стационарного учебного заведения, тем более, что много кто из них находится за границей.

2. Удобность и легкость во время обучения, так как люди учатся на кухне, в спальне, в парке или в любых других местах, где есть доступ к интернету.

3. Онлайн курсы бывают разные, и иногда хочется посещать несколько, чтобы освоить две или три профессии. Со стационарным заведением так не получится, а дистанционно учиться можно в нескольких школах одновременно.

4. Многие считают, что IT обучение более качественнее, и в этом есть правда. Конечно, все зависит от уровня школы или курсов, но большую роль здесь играет квалификация учителей, а также мотивация тоже влияет на качество обучения. Не проделывая долгий путь каждый день на низкооплачиваемую работу, а, сидя дома возле ноутбука, учить студентов гораздо приятнее и это забирает меньше сил.

5. Обучение онлайн дешевле - и это правда, ведь, оплачивая онлайн-курсы, студент платит только лишь за информацию, знания и практику, которую там дают, а не за шторы и краску на пол.





Какие курсы и какие школы востребованы





Таргетинг на пике популярности. Этому способствовало то, что сейчас начали развиваться много новых фирм и компаний, которые требуют рекламы в соцсетях. Таргетолог также может работать на заграничную компанию, что делает профессию в разы популярней.

Курсы изучения иностранного языка. Зачастую это английский, но в последнее время стали набирать популярность языки стран-соседей Украины – польский, румынский и чешский. Учить язык онлайн оказывается очень просто, и личное присутствие в аудитории оффлайн никак на обучении не сказывается.

Веб-курсы всегда были на пике востребованности, так как хорошего программиста или дизайнера еще нужно поискать. Работать программистом можно как заграницей, так и из-за нее в своей стране. Причем принцип работы везде практически одинаковый, а зарплата у айтишников достаточно высокая.



