Почему большинство людей выбирает онлайн курсы?

Это вовсе не удивительно, поскольку много людей из-за пандемии и военных действий потеряли свою постоянную работу, и часто трудиться могут только дистанционно. А для этого нужно освоить новую профессию.
ТОП-5 причин почему абитуриенты выбирают обучение онлайн
1. Студенты не могут добираться до стационарного учебного заведения, тем более, что много кто из них находится за границей.
2. Удобность и легкость во время обучения, так как люди учатся на кухне, в спальне, в парке или в любых других местах, где есть доступ к интернету.
3. Онлайн курсы бывают разные, и иногда хочется посещать несколько, чтобы освоить две или три профессии. Со стационарным заведением так не получится, а дистанционно учиться можно в нескольких школах одновременно.
4. Многие считают, что IT обучение более качественнее, и в этом есть правда. Конечно, все зависит от уровня школы или курсов, но большую роль здесь играет квалификация учителей, а также мотивация тоже влияет на качество обучения. Не проделывая долгий путь каждый день на низкооплачиваемую работу, а, сидя дома возле ноутбука, учить студентов гораздо приятнее и это забирает меньше сил.
5. Обучение онлайн дешевле - и это правда, ведь, оплачивая онлайн-курсы, студент платит только лишь за информацию, знания и практику, которую там дают, а не за шторы и краску на пол.
Какие курсы и какие школы востребованы
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