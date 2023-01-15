Аптека не є виключенням, тому держава заздалегідь потурбувалася про це та запровадила законопроєкт, згідно з яким всі аптеки повинні отримати звіт про доступність приміщення аптеки для людей з обмеженими можливостями.

Люди з інвалідністю та МГН мають потребу у ліках кожен день, тому для них потрібно зробити зручні умови, щоб вони без перешкод потрапляли до аптеки. Звіт про доступність приміщення повинен скласти експерт, він оцінює стан аптеки, доступність (вхід в приміщення та наявність спеціального обладнання). Тому ми з впевненістю можемо рекомендувати ТОВ «МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ», де ви завжди зможете отримати компетентну консультацію та замовити розробку проєкту аптеки.

Що необхідно для отримання звіту про доступність

Для того, щоб отримати дозвіл та звіт, необхідно звернутись до БТІ, після чого спеціалісти компанії виїжджають на об'єкт і описують стан вхідної групи, наявність пандусів, маршрут руху відвідувачів, перевіряють чи достатньо широкий коридор для зручності пересування людям з інвалідністю. Обов'язковою вимогою є наявність пандуса або габаритного ліфта. Якщо аптека відповідає всім вимогам - експертом складається звіт. У разі виникнення яких не будь складнощів та проблем, спеціалісти нададуть компетентну консультацію та подальші рекомендації щодо їх усунення.

Спеціалісти БТІ «МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ» завжди перевіряють та несуть повну відповідальність за видачу документів, щоб люди з обмеженою рухливістю відчували себе комфортно в буденному житті.

Які групи людей вважаються маломобільними?

- Літні люди;

Літні люди; - Жінки при надії або з маленькими дітьми;

Жінки при надії або з маленькими дітьми; - Люди з обмеженою рухливістю.

Порядок отримання звіту про доступність приміщення

Для того, щоб отримати звіт, експерти проводять планову перевірку, яка містить вимірювання об'єкта та фотофіксацію. Експерти ТОВ «МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ» вивчають план будівлі та оцінюють його зручність, при можливості складають варіанти поліпшення. Звіт про доступність аптеки буде містити багато фотографій та змістовно описувати вхідну групу, наявність пандуса чи ліфту, відсутність перешкод на шляху та багато іншого. Огляд та вимірювання проводять за допомогою спеціальних приладів.

Які документі необхідні для отримання звіту?